Quando acquistiamo un computer nuovo, la prima cosa che apprezziamo maggiormente è la velocità.

I file si aprono immediatamente senza problemi e anche lavorando su più applicazioni e / o programmi non ci sono rallentamenti e le prestazioni sono al massimo.

Con il passare degli anni, inevitabilmente, l’hard disk si riempie di dati e il nostro computer diventa sempre più lento.

Non ti devi scoraggiare, basta seguire alcuni semplici consigli per mantenere il computer efficiente e veloce.

Fattori che rallentano il computer

Ovviamente la velocità del computer dipende anche dalle sue caratteristiche hardware come il processore, la RAM, la scheda grafica e la memoria dell’hard disk.

Ma ci sono altri fattori che influenzano la velocità del tuo computer:

Numero di programmi installati: i programmi occupano spazio e aumentano la frammentazione del disco diminuendo di conseguenza le prestazione del PC.

Numero di software in esecuzione automatica: alcuni programmi sono configurati per avviarsi in modo automatico all'accensione del computer anche se alcuni non vengono utilizzati.

Quantità di spazio libero su disco: più spazio libero è presente nell'hard disk e più il computer è veloce.

Presenza di errori nel file system o settori del disco danneggiati: guasti o arresti errati del computer possono generare errori o danni all'unità con conseguente calo di prestazioni.

Pulizia del registro: se il registro è pieno di chiavi inutilizzate di programmi che hai disinstallato il computer diventa più lento con rischio di blocchi del sistema.

Presenza di malware o spyware: i virus causano rallentamenti nel caricare i file e avviare i programmi.

Come velocizzare un PC lento con sistema Windows

Se il tuo computer inizia a dare segnali di rallentamento, basta adottare alcuni accorgimenti per risolvere il problema. Mantenere un computer in “buona salute” per evitare che diventi troppo lento è molto semplice.

Vediamo quali sono i consigli da seguire se hai un sistema operativo Windows:

Disinstalla i programmi inutili: spesso installiamo sul nostro computer molti programmi e di alcuni, dopo un primo utilizzo, ce ne dimentichiamo. I programmi occupano spazio sul tuo hard disk, installa solo quelli che usi realmente.

Riduci i programmi con avvio automatico: alcuni programmi, quando accendiamo il computer si avviano in automatico. E' chiaro che questo rallenta i tempi di accensione e se queste applicazioni rimangono in background riducono le prestazioni generali del computer. Dal menu impostazioni, entrare nella sezione delle App e dal menu a sinistra scegliere "avvio". Da qui si possono configurare le applicazioni per l'avvio al momento dell'accensione del PC. Disattiva le App che non ti servono.

Libera spazio su hard disk: sull'hard disk vengono salvati tutti i programmi che scarichiamo, tutti i file di sistema e tutti i nostri file come foto, musica, dati, etc.. Periodicamente fai un controllo dello spazio presente e disponibile sul tuo hard disk e cancella i file che non usi più oppure sposta le tue foto o la tua musica in un hard disk esterno o in un cloud così da liberare spazio.

Rimuovi i file inutili: il sistema operativo Windows ci mette a disposizione lo strumento "pulizia disco" che puoi utilizzare per eliminare i file temporanei, i file di sistema non più utilizzati, svuotare il cestino. Utilizza con regolarità questo strumento per mantenere il tuo computer veloce. Entra in "Impostazioni" clicca su "Sistema" e poi dal menu a sinistra su "Archiviazione". Sulla destra troverai lo strumento di "Pulizia Disco". Puoi anche configurare il sensore di memoria che libera automaticamente spazio su disco eliminando i file non necessari.

Elimina i file relativi alla navigazione Internet: quando navighi in Internet, sul tuo PC vengono salvati file temporanei, la cronologia di navigazione, i cookies, etc.. Tutti questi dati, se non vengono cancellati con una certa frequenza, rallentano il tuo computer. Basta aprire il tuo browser internet e dal menu impostazioni selezionare "cancella dati di navigazione".

Effettua periodicamente una scansione antivirus: i virus possono creare danni al tuo computer e generare rallentamenti o blocchi del tuo sistema. Installa un buon antivirus (anche gratuito) e periodicamente esegui la scansione delle tue unità

Pulisci il sistema di registro: con il passare del tempo il registro di sistema si riempie di voci inutili generate dai software che prima hai installato nel tuo PC e poi hai rimosso. In rete esistono numerosi programmi, come per esempio CCleaner, che aiuta a mantenere pulito il registro di sistema e quindi a migliorare la velocità del tuo computer.

Pulisci il computer dalla polvere: la polvere è nemica del computer, soprattutto della ventola di raffreddamento. Se è intasata dalla polvere funziona male e non raffreddando i componenti elettronici genera un surriscaldamento che può creare rallentamenti del sistema o blocchi.

Ovviamente non si possono fare miracoli e se il computer è molto vecchio e ha una scarsa dotazione hardware difficilmente diventerà più veloce.

In questo caso l’unica soluzione è quella di optare per l’acquisto di un nuovo PC più aggiornato.

