PAVIA (ITALPRESS) – Una festa per celebrare Pavia e il suo storico teatro. Ecco l’intento del grande concerto, voluto da Fondazione Banca Del Monte di Lombardia, che si terrà sabato 14 ottobre 2023 alle ore 20 al Teatro Fraschini di Pavia, inaugurato 250 anni fa dall’opera “Il Demetrio” del compositore ceco Josef Myslivecek su versi di Pietro Metastasio. Protagonisti sul palco l’orchestra di casa, I Solisti di Pavia, Laura Marzadori (violino concertatore), primo violino del Teatro alla Scala di Milano, e Ambrogio Maestri, baritono pavese di fama mondiale. In programma musiche di Verdi, Donizetti, Catalani e Mascagni. La Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che da anni sostiene istituzionalmente e finanziariamente il Teatro Fraschini per offrire alla città arte e cultura, ha voluto organizzare questo grande evento aperto alla cittadinanza (ingresso gratuito con prenotazione a partire dal 4 ottobre) per celebrare i 250 anni dell’istituzione teatrale, tra le più antiche e belle dell’intera Regione. Per l’occasione sono state chiamate due rappresentanze dell’attuale fermento artistico cittadino, ambasciatrici di Pavia all’estero: I Solisti, nati in seno al Fraschini 22 anni fa dall’incontro tra la Fondazione Banca del Monte di Lombardia e il talento e l’entusiasmo di Enrico Dindo, sotto la Presidenza Onoraria del grande violoncellista russo Mstislav Rostropovich, e Ambrogio Maestri, che deve a Pavia non solo i natali ma anche i primi anni di studio del canto e del pianoforte. “La Fondazione Banca del Monte di Lombardia è lieta di ribadire il forte legame con il Teatro Fraschini e con la città di Pavia per questo evento davvero straordinario, non solo perchè segna un anniversario significativo nel panorama dei teatri lombardi, ma anche per la serata che vedrà esibirsi un artista di assoluta fama internazionale e un ensemble sempre più riconosciuto e apprezzato, entrambi espressione dell’alta cultura pavese”, commenta il professor Mario Cera, Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. “Nella serata del 14 ottobre festeggiamo il nostro teatro, il Fraschini, che compie 250 anni – commenta il Sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi -. Sono state diverse le iniziative volte alla valorizzazione di questa importante ricorrenza. L’anniversario del Fraschini è rilevante sotto diversi punti di vista. Sicuramente per la storia della città, in quanto il teatro rappresenta un fiore all’occhiello dell’architettura settecentesca che abbellisce e arricchisce la città di Pavia; inoltre è un luogo di musica, di danza e teatro: un luogo per i cittadini. Il nostro teatro è patrimonio di tutti. Invito pertanto i pavesi a partecipare ai festeggiamenti del 250esimo anniversario del Teatro Fraschini e colgo l’occasione per ringraziare il direttore e tutti collaboratori dal teatro che lavorano con passione e maestria per rendere Pavia protagonista di occasioni culturali di eccellenza”. “L’appuntamento concertistico del 14 ottobre 2023 si pone come momento celebrativo del 250° anniversario del Teatro Fraschini – gli fa eco Francesco Nardelli, Direttore del Teatro Fraschini – Celebrare degnamente un arco storico così ampio in cui il Fraschini ha ospitato e promosso a Pavia lo spettacolo dal vivo nei suoi generi più diversi, dall’opera lirica, programmata con continuità fin dall’apertura, alla prosa, che dalle prime compagnie comiche del 1787 giunge all’odierna stagione di teatro d’arte, fino alla danza e alla musica, recentemente riconosciuta anche dal Ministero, non è opera facile. Giusto lasciare che sia la musica a evocare questi 250 anni di storia artistica della città e all’ensemble I solisti di Pavia e al maestro Ambrogio Maestri, quali preclari frutti del tessuto culturale pavese, richiamare la cittadinanza a teatro per condividere, ancora una volta, il piacere di ritrovarsi in un ideale abbraccio con il proprio teatro”. “Sono contento e un pò emozionato di partecipare al prestigioso concerto per i 250 anni del nostro teatro Fraschini di Pavia – chiosa Ambrogio Maestri – La mia carriera è partita da questo meraviglioso teatro 30 anni fa. Non potevo mancare a questa festa. Torno appositamente da Vienna per poterci essere. Auguro al Fraschini altri 250 di questi anni gloriosi”. “I Solisti sono lieti di partecipare a questa festa, come rappresentanza della vocazione musicale della città, e di collaborare proficuamente con il Teatro Fraschini e con la città di Pavia ponendosi al centro del dialogo culturale nel territorio – conclude Sonia Selletti, Presidente della Fondazione I Solisti di Pavia – Tale dialogo proseguirà anche nel 2024 con i quattro concerti del ciclo Solisti d’Orchestra”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Banca del Monte di Lombardia