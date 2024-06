ROMA (ITALPRESS) – Sequestrati due cani dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) intervenute nel Pavese per salvare i quattrozampe costretti a vivere in uno scenario da incubo. L’azione è partita a seguito di una segnalazione ricevuta dall’associazione, intervenuta insieme alla polizia locale. Il detentore è stato denunciato per detenzione incompatibile di animali produttiva di gravi sofferenze (articolo 727 del Codice penale). Entrati nel cortile interno di uno stabile, le guardie hanno trovato una femmina di Pastore Belga Malinois legata al parapetto di un balcone con un guinzaglio di poco più di un metro. La povera cagnolona era pelle e ossa e in uno stato di forte stress. Un secondo cane, i cui guaiti provenivano da un’autorimessa, è invece stato trovato nell’angolo del garage, al buio, chiuso dentro una gabbia. Si trattava di un altro Belga Malinois, un maschio anche lui denutrito. Fobico e in stato di forte stress, il cane non riusciva a stare in piedi. Accanto a lui anche una seconda gabbia che, come ha dichiarato il detentore, serviva per la femmina trovata sul balcone. Vista l’eccessiva magrezza dei cani, che avevano anche delle escoriazioni sul corpo, le guardie zoofile hanno richiesto l’intervento dell’Ats veterinaria, che ha confermato il loro precario stato di salute riscontrando inoltre disturbi comportamentali da stress.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Oipa