PATUANELLI “SEI MESI PER SALVARE ALITALIA”

“Sei mesi per salvare Alitalia ma questo, dopo il no di Atlantia, è l’ultimo tentativo perchè l’Azienda perde 2 milioni al giorno”. Così, in un’intervista al Messaggero, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, secondo cui “l’obiettivo è chiudere entro metà anno, con la scadenza del mandato al commissario, altrimenti si chiude, non ci saranno altri fondi”.

“Per Alitalia – sottolinea – questo è davvero l’ultimo intervento dello Stato”. “Avevo di fronte due strade: la liquidazione della compagnia o avviare una nuova procedura”, spiega il ministro, che ha scelto la seconda ipotesi.

“Coltivo la speranza che si possa arrivare ad una soluzione”, dichiara, annunciando: “Proprio ieri sera ho firmato i bonifici”, pari a 400 milioni per garantire la continuità aziendale della compagnia.

(ITALPRESS).