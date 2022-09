Patuanelli “M5S non sta bloccando il decreto Aiuti”

"Il decreto è già in atto, in Parlamento stiamo solo chiedendo una modifica sul superbonus, per la cedibilità dei crediti, per non fare fallire le imprese del settore delle costruzioni". Così in un video su Facebook il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli del M5S. sat/gsl