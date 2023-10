ROMA (ITALPRESS) – Ospite della seconda puntata di “Belve”, in onda su Rai2, Patty Pravo racconta a Francesca Fagnani la sua vita piena di eccessi e sregolatezze. Quando si parla di droghe la conduttrice chiede se le ha provate proprio tutte, e la risposta della cantante è chiara: “certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?”. Sono più timidi a dirlo? “non perchè sono timidi, non lo dicono proprio”. La Fagnani a quel punto incalza: parla degli anni ’70 o anche di oggi? E la cantante conferma: “in generale”. E quando la conduttrice chiede degli effetti, la cantante spiega: “stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”.

Patty Pravo racconta anche i suoi amori, così tanti che quando la Fagnani chiede scherzosamente l’elenco dei suoi mariti fa fatica anche lei a metterlo insieme. Dopo cinque matrimoni di cui, in un momento della sua vita, tre contemporanei, la Fagnani chiede se è rimasta in buoni rapporti con tutto lo staff. La cantante risponde divertita: “beh, quasi con tutti”.

