TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è Official Partner del Gran Premio d’Italia 2021 di pattinaggio di figura, terza prova dell’ISU Grand Prix of Figure Skating 2021/2022. La manifestazione, che nel prossimo fine settimana porterà a Torino i più grandi atleti del pattinaggio di figura internazionale, si svolgerà nella fantastica cornice del Palavela, l’impianto che ha già ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 2006 e le Finali dell’ISU Grand Prix Figure of Skating del 2019. Venerdì 5 novembre andrà in scena lo short program delle donne, degli uomini e delle coppie, oltre alla spettacolare Rhythm Dance. Sabato 6 novembre sarà invece la volta del programma libero, che porterà di nuovo in scena le atlete, gli atleti e le coppie, con i loro volteggi mozzafiato accompagnati anche da musiche suggestive. Il weekend del Gran Premio d’Italia 2021 di pattinaggio artistico si chiuderà quindi nel pomeriggio di domenica 7 novembre con le premiazioni di tutte le categorie in gara e con l’Exhibition Gala, che vedrà avvicendarsi sul ghiaccio i campioni più amati dal pubblico. Suzuki, Main Partner della FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio dal 2013, nel corso del tempo ha stabilito un legame sempre più forte con il mondo del pattinaggio di figura. In questa affascinante disciplina si fondono infatti due elementi che si possono poi ritrovare anche in tutti i modelli che compongono la gamma 100% Hybrid e 100% 4×4 di Suzuki: la capacità di regalare grandi emozioni e una tecnica sopraffina. Per le auto così come per gli atleti proprio la tecnica è infatti la chiave per ottenere prestazioni di alto livello e per muoversi con precisione e sicurezza su una superficie fredda e scivolosa come il ghiaccio. I campioni del pattinaggio si allenano ogni giorno per migliorarsi e per mettere a punto le incredibili evoluzioni che propongono poi nei loro esercizi. La loro dedizione e la loro passione sono le stesse con cui gli ingegneri Suzuki affrontano le più ardue sfide tecnologiche e sviluppano auto sempre più efficienti e gradevoli da utilizzare.

(ITALPRESS).