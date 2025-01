ROMA (ITALPRESS) – Suzuki sarà la moto del circuito Giro d’Italia 2025. La partnership tra la Casa di Hamamatsu e RCS Sport Events non si limiterà al solo Giro d’Italia, in programma dal 9 maggio all’1 giugno prossimi, ma coinvolgerà tutte le importanti manifestazioni di respiro internazionale targate RCS Sports & Events, ovvero Strade Bianche, Strade Bianche Women, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo, Sanremo Women, Giro d’Abruzzo, Giro Next Gen, Giro D’Italia Women, Gran Piemonte e Il Lombardia. RCS Sport ha riconosciuto a Suzuki una grande affinità con il mondo del pedale e il suo fattivo impegno a favore di una mobilità sostenibile, in cui la bicicletta è protagonista con un grande rispetto tra tutti gli utenti della strada. Maggiori dettagli verranno annunciati domani, durante la conferenza stampa che si è terrà sullo stand Suzuki nella giornata di inaugurazione del MotorBikeExpo, la kermesse che per tradizione apre la stagione italiana delle moto e che animerà l’area di VeronaFiere fino a domenica. Che le strade di Suzuki e del Giro d’Italia dovessero incontrarsi era scritto nel destino. Nel 1909, mentre ad Hamamatsu Michio Suzuki fondava la Suzuki Loom Works, dedicandosi alla costruzione di telai per laboratori tessili, la prima edizione del Giro d’Italia prendeva il via come competizione ciclistica organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Due storie nate dunque nello stesso anno e accomunate da una continua spinta verso l’innovazione e il progresso. Non bisogna poi dimenticare come Suzuki sia per tradizione legata al mondo delle biciclette. La Casa di Hamamatsu ha infatti debuttato nel settore dei trasporti proprio come costruttore di una bicicletta motorizzata, la Power Free del 1952. Da allora la Casa di Hamamatsu non ha mai smesso di credere in una mobilità attenta all’ambiente, sinonimo di libertà e fonte di intense emozioni, proprio come il Giro d’Italia. Suzuki si adopera da tempo anche per diffondere la consapevolezza di quanto sia salutare usare bicicletta per i brevi spostamenti quotidiani e nel tempo libero. “Suzuki è orgogliosa di poter essere utile all’organizzazione e quindi agli appassionati del Giro d’Italia – commenta Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia – Grazie dunque a RCS Sport per aver scelto le moto Suzuki, che con la loro affidabilità, le loro prestazioni e il loro comfort metteranno lo staff nelle condizioni necessarie per operare al meglio”. “Ognuno di noi è stato ciclista in qualche momento della propria vita ed è quindi naturale che il Giro d’Italia rappresenti la massima espressione della passione nazional-popolare per lo sport, esercitando con il suo passaggio un richiamo irresistibile per tutti. E Suzuki è di casa ovunque ci sia passione e voglia di dare il meglio di sè, nel rispetto delle regole e degli avversari”, chiosa Nalli. Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di RCS Sports & Events, dal canto suo sottolinea: “Siamo orgogliosi della nostra partnership con Suzuki, un brand che rappresenta un punto di riferimento globale per innovazione, qualità e sostenibilità. Da quest’anno, oltre alle attività già previste nella scorsa stagione, Suzuki fornirà anche la sua flotta di moto a tutte le nostre manifestazioni ciclistiche. La nostra collaborazione nasce dalla condivisione di alcuni aspetti centrali per noi quali la sicurezza, la passione per lo sport, il rispetto per l’ambiente e la ricerca dell’eccellenza”.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]