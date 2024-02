TORINO (ITALPRESS) – “Dopo il reveal ufficiale nello showroom Cassina di Milano, comincia il tour della nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina – 1 di 1906, attraverso il quale la prima vettura della nuova era del marchio verrà presentata ai primi 100 concessionari italiani pronti con la nuova Corporate Identity. E’ di nuovo la città di Milano a dare il via a questo viaggio lungo un mese, durante il quale la Nuova Lancia Ypsilon percorrerà 12.000 kilometri, coinvolgendo 60 città in 20 regioni. Un roadshow itinerante per mostrare a tutti i potenziali acquirenti la prima vettura 100% elettrica del marchio, top di gamma nel segmento B hatchback premium. Il 2 febbraio abbiamo infatti aperto le prenotazioni per le prime 1906 unità e abbiamo raccolto oltre 4.000 manifestazioni di interesse che ora potranno trasformarsi in ordini!” ha dichiarato Luca Napolitano, Lancia Brand CEO.

La nuova Lancia riparte dall’Italia, riparte con la nuova Ypsilon e con una rete di concessionari pronti con una nuova Corporate Identity Lancia che riflette i quattro pilastri alla base del piano strategico del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo. I nuovi showroom diventano ora delle vere e proprie boutique, all’interno delle quali tutto è pronto per accogliere i clienti e offrire loro un’esperienza fatta di bellezza, design e italianità, proprio come all’interno di un’elegante abitazione italiana. In questi nuovi spazi dedicati Lancia sarà infatti possibile vivere una nuova esperienza d’acquisto sempre più esclusiva, anche grazie al rinnovamento della forza vendita, composta da venditori dedicati e certificati Lancia per un’esperienza di acquisto premium ed immersiva.

Attraverso il tour, tutti coloro che sognano di diventare uno dei primi 1906 acquirenti del modello, potranno infatti ammirare la prima vettura 100% elettrica del marchio e procedere all’acquisto della stessa. Sul sito Lancia.it, sezione News ed Eventi, il calendario completo delle date e indirizzi dei Concessionari Casa Lancia coinvolti. Dopo l’Italia, Lancia torna in Europa e la Nuova Ypsilon verrà infatti presentata in primavera in Belgio e Olanda e, a seguire, in Francia e Spagna.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).