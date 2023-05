MILANO (ITALPRESS) – Parte il treno dedicato a Milano 2023. Oggi, nella cornice della Linea 5 della Metropolitana di Milano, è partito ufficialmente il treno di Metro 5 dedicato ai campionati del mondo di scherma Milano 2023, in programma dal 22 al 30 luglio 2023. Un’importante tappa di avvicinamento al grande evento che testimonia la forte connessione tra il mondo della scherma e Metro 5, Metropolitana Ufficiale dei FIE Fencing World Championships da sempre metropolitana dello sport e che permetterà a tutti gli appassionati di raggiungere comodamente, e in modo sostenibile, l’Allianz MiCo Milano, sede dei Mondiali. All’interno del treno, pellicolato con tutta la grafica dedicata alla kermesse iridata, ci saranno anche QR code per permettere a studenti, lavoratori, turisti e curiosi, di acquistare comodamente il biglietto per assistere al grande evento milanese.”Lo sport è movimento, impegno, passione e tensione al risultato, è superare sè stessi ogni volta. Metro 5 fa propri questi concetti e li declina nell’ambito del proprio servizio alla clientela. In occasione delle principali manifestazioni sportive, trasportiamo in media il quintuplo dei passeggeri, segno dell’apprezzamento da parte dei tifosi per un mezzo che li accompagna direttamente al cuore dei loro eventi preferiti – ha dichiarato Serafino Lo Piano, amministratore delegato di Metro 5 – Accessibilità, frequenza e sostenibilità sono la cifra distintiva del nostro servizio, ma siamo andati oltre: la Lilla è anche esperienza di viaggio e occasione di intrattenimento, grazie alle installazioni immersive sui nostri treni, sempre nuove e sorprendenti. Siamo orgogliosi di aver aggiunto i Mondiali di Scherma agli eventi collegati da Metro 5, grazie alla stazione dell’Allianz MiCo Fiera Milano Congressi (Portello) e oggi festeggiamo con un nuovo treno completamente personalizzato per l’occasione, che invitiamo tutti a venire a scoprire viaggiando con noi”. Milano 2023, infatti, rappresenta uno straordinario momento di promozione non solo per la scherma, ma anche per Milano e per tutto il Paese. La città di Milano vedrà la presenza di oltre 2000 persone, tra atleti e tecnici, provenienti da 155 paesi per un grande evento internazionale valido per la Qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Grande attesa per la scherma azzurra, reduce dalle otto medaglie vinte nell’ultima edizione al Cairo, e disciplina sportiva in cui l’Italia è più vincente. “Siamo molto contenti di questa partnership con Metro 5 che evidenzia e testimonia, ancora una volta, l’importanza dei Mondiali di scherma – ha commentato Marco Fichera, presidente Comitato Organizzatore Milano 2023 – La kermesse iridata milanese si conferma un evento di grandissima levatura che coinvolgerà atleti e appassionati provenienti da tutto il mondo e che, grazie a Metro 5, potranno raggiungere l’Allianz MiCo in tutta comodità. Siamo orgogliosi di aver portato a bordo un’azienda come Metro 5 che sposa appieno tutti i valori che la disciplina della scherma incarna e che il Comitato Organizzatore Milano 2023 sta diffondendo su tutto il territorio. Milano 2023 garantirà un grande spettacolo e saprà accogliere l’interesse di un pubblico eterogeneo”. Proprio oggi, inoltre, lo spostamento del Countdown Clock, l’orologio che scandisce i giorni che mancano al grande appuntamento internazionale, dalla Galleria Vittorio Emanuele II all’Arco della Pace. Insieme a Metro 5, l’Arco della Pace sarà un luogo simbolo dei FIE Fencing World Championships dove sarà allestita la Medal Plaza: un’estensione della venue che racconterà al grande pubblico la scherma.

– Foto Ufficio Stampa Metro 5 –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com