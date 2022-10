TORINO (ITALPRESS) – Nell’ambito del programma di screening promosso dal ministero della Salute e dalla Regione Piemonte per l’identificazione e il trattamento delle infezioni da virus dell’Epatite C (HCV), l’ASL Città di Torino dà il via a una collaborazione con diverse aziende private del territorio cittadino. La prima azienda che aderisce alla campagna di screening HCV è Reale Group che, dal 24 al 28 ottobre 2022, offrirà ai propri dipendenti e familiari la possibilità di partecipare al programma contestualmente all’avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale. L’Epatite C è un’infezione del fegato causata dal virus dell’epatite C (HCV). La prevenzione si basa sulla riduzione del rischio di esposizione al virus, in quanto attualmente non esiste un vaccino in grado di prevenire l’infezione da epatite C. Questa infezione può guarire spontaneamente con l’eliminazione del virus oppure, nella maggior parte dei casi, cronicizzare e, se non trattata con una terapia specifica, provocare cirrosi ed epatocarcinoma. La malattia epatica cronica di solito si manifesta lentamente, senza segni o sintomi, per diversi decenni e l’unico modo per individuarla è lo sceening, che si rivolge alle persone nate dal 1969 al 1989.

“Dopo la positiva esperienza dei Centri Vaccinali Reale Hub CV-19 e Sermig-Arsenale della Pace, inizia oggi una nuova collaborazione con Reale Group, nell’ambito della prevenzione. L’esperienza maturata ci ha dimostrato che pubblico e privato possono collaborare per il bene comune. – dichiara Carlo Picco, direttore generale dell’Asl Città di Torino – Desidero esprimere sincera gratitudine a Reale Group per essere sempre al fianco dell’Asl Città di Torino”. Per Mauro Paccione, direttore Risorse Umane di Reale Group, “le persone sono per noi il patrimonio più prezioso, rappresentano la nostra forza e il nostro agire. Per questo, con grande orgoglio partecipiamo attivamente alle giornate di prevenzione HCV, che si inseriscono in un percorso di attenzione volto alla tutela della salute e del benessere delle nostre risorse. Quella tra Reale Group e Asl Città di Torino è un esempio virtuoso di partnership, un sodalizio che ha saputo generare un forte impatto sociale già durante la campagna vaccinale e che si consolida ulteriormente in questa occasione”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com