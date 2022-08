Parte da Milano la campagna elettorale di Antonio Misiani (Pd)

"Essere candidato a Milano è un onore e una responsabilità. Un onore per quello che rappresenta questa città in Italia e in Europa e una responsabilità che sento nei confronti dei cittadini milanesi e degli iscritti e militanti del Pd e delle forze della coalizione, che lavoreranno insieme a noi nelle prossime quattro settimane". Così il senatore Dem Antonio Misiani, oggi a Milano al circolo del Partito Democratico di via Monreale a San Siro, dove ha aperto la sua campagna elettorale. xa1/trl/gsl