SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Sarà il doppio a decretare il vincitore della sfida tra Italia e Australia nel girone B di Atp Cup. Dopo la vittoria di Jannik Sinner, 6-1, 6-3 nel primo singolare in appena 63 minuti contro Max Purcell, numero 176 Atp, schierato all’ultimo momento al posto di James Duckworth, Matteo Berrettini è stato sconfitto nella partita tra i rispettivi numeri uno da Alex De Minaur. Trascinato dal pubblico del Ken Rosewall Arena di Sydney, il 22enne padrone di casa ha sconfitto l’azzurro per 6-3, 7-6(4) in un’ora e 24 minuti. Berrettini era tornato in campo a sette settimane dall’infortunio agli addominali rimediato nel primo match alle Nitto ATP Finals di Torino.

Nello stesso girone la Russia ha battuto 2-1 la Francia, che ha preso il posto dell’Austria dopo i forfait di Thiem e Novak.

(ITALPRESS).