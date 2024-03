MILANO (ITALPRESS) – Quantità, qualità e massima incertezza è quanto promette il Pirelli Star Rally4 Top, la massima serie dei monomarca Pirelli legata al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024 che prenderà il via nell’imminente weekend con il Rally Il Ciocco nella lucchesia. Ad oggi sono 11 i piloti iscritti al Pirelli Star Rally4 Top che si giocheranno il titolo e il ricco montepremi della serie, e che punteranno anche al massimo titolo italiano per le vetture a due ruote motrici. Fra di essi sia il vincitore che il terzo classificato 2023 di questa serie Pirelli, rispettivamente l’ossolano Gabriel Di Pietro (Renault Clio) e il lecchese Moreno Cambiaghi (Peugeot 208, la vettura decisamente più diffusa), il vincitore del titolo di categoria del Tricolore Terra e già campione italiano junior Giorgio Cogni, due delle rivelazioni della passata stagione, Edoardo De Antoni e Davide Pesavento, l’ex vice tricolore junior Emanuele Rosso (Opel Corsa), il vincitore di girone del Top ’23 Christopher Lucchesi e gli outsider Alex Ferrari, Emanuele Fiore, Nicola Paolinelli e Denis Vigliaturo. Intanto nello scorso weekend ha debuttato con il Rally di Foligno la nuova serie Pirelli Star Terra 4RM che ha visto il ritorno in gara vincente di Umberto Scandola, terzo assoluto e il migliore dei trofeisti Pirelli con le Skoda Fabia Rally 2 nella prima prova del Campionato Italiano Terra 2024. Rapido a smaltire la ruggine dell’inattività, Scandola ha preceduto Matteo Gamba, altro pilota dal ricco palmares che torna quest’anno ad inseguire un campionato. Da sottolineare, nel nutrito elenco di quelli che puntano al titolo del monomarca, anche l’ottimo debutto sia del finlandese Jaako Lavio (terzo fra i trofeisti) che del tedesco Liam Muller (quinto dietro il giovane piacentino Christian Tiramani), mentre anche Tamara Molinaro ha ottenuto i primi punti per la serie. Giornata sfortunata invece per i trentini Aronne Travaglia (N5) e Fabio Farina (Rally4), entrambi costretti al ritiro quando erano al vertice delle rispettive categorie. Così il successo Pirelli fra le due ruote motrici è andato al tedesco Jonas Muller davanti al sardo Stefano Marrone, entrambi su Peugeot 208.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]