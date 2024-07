Parmigiano Reggiano prodotto di montagna, numeri in crescita

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Il Parmigiano Reggiano è il più importante prodotto Dop ottenuto in montagna. Lo confermano i dati forniti dal Consorzio in occasione della conferenza stampa di presentazione a Reggio Emilia della 58^ Fiera del Parmigiano Reggiano, in programma a Casina tra il 2 e il 5 agosto: nel 2023 la produzione degli 83 caseifici di montagna della Dop ha superato le 861.000 forme, con un aumento dell'11% rispetto al 2016, anno in cui è stata inaugurata la politica di rilancio e valorizzazione della produzione di montagna. col/fsc/gtr