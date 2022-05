REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Dopo il successo riscosso dallo shop virtuale rivolto ai consumatori – lanciato nel mese di luglio 2020 – il Parmigiano Reggiano cavalca l’onda del trend di crescita delle transazioni online lanciando un nuovo canale di vendita riservato alle aziende titolari di partita IVA.

“I Caseifici devono avere sempre più accesso al mercato senza mediazioni, non solo attraverso gli spacci aziendali, ma anche con le vendite online. L’obiettivo è quello di aumentare la quota di vendita diretta che è ora pari al 12%, fino a raggiungere e superare il 15% della produzione complessiva, vale a dire oltre 600.000 forme del nostro Parmigiano Reggiano”, ha commentato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano.

Parte quindi il progetto Shop B2B Parmigiano Reggiano (https://shopb2b.parmigianoreggiano.com/it/customer/account/login/), che vede al momento la partecipazione di 10 caseifici attivi e molti altri potenzialmente interessati a entrare nella piattaforma.

All’interno dello shop virtuale sarà possibile acquistare tutta la biodiversità che caratterizza Parmigiano Reggiano con diverse pezzature e stagionature. Il portale sarà riservato ai possessori di Partita Iva con licenza di somministrazione e rivendita, oltre che alle aziende per la regalistica aziendale. L’interfaccia tecnologicamente avanzata presta inoltre la massima cura alla customer experience, offrendo all’utente una navigazione gradevole e funzionale grazie alla presenza di contenuti di approfondimento dedicati al prodotto. Oltre alla possibilità di acquistare direttamente, conoscere i caseifici e poter trasmettere l’origine della materia prima nel menù per i propri consumatori, il portale riporterà spunti per la presentazione del Parmigiano Reggiano raccontando le diverse stagionature e tipologie.

Il nuovo progetto s’inserisce all’interno della serie più ampia di iniziative volte alla promozione delle vendite dirette e dello sviluppo commerciale dei caseifici, al fine di venire incontro all’esigenza crescente del consumatore di avere un canale online diretto, all’interno del quale acquistare in tutta sicurezza il Parmigiano Reggiano. Il Consorzio si pone inoltre come obiettivo la valorizzazione del prodotto e dei caseifici produttori tutelandone l’unicità.

Lo Shop B2B si affianca al progetto di e-commerce dedicato ai consumatori che dal 2019 ad oggi è cresciuto anche grazie a politiche di engagement e fidelizzazione del cliente. Nel 2021 il portale dedicato al consumatore ha raccolto tre milioni di visualizzazioni, generando oltre 30mila ordini per un fatturato complessivo di oltre 2 milioni di euro.

