Parmigiano Reggiano, Bertinelli “Nessun problema di fornitura in Usa”

"Nonostante in Europa in questo periodo si stiano vivendo momenti non facili per le produzioni il consumatore americano avrà sempre il Parmigiano Reggiano, tutta la supply chain è unita". Lo dice Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, al Summer Fancy Food Show, che si è svolto a New York. gsl