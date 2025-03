Parma, sequestrati prodotti nocivi per la salute in un emporio cinese

PARMA (ITALPRESS) - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell'ambito della costante azione di monitoraggio economico del territorio, ha intensificato il dispositivo di controllo nel quartiere San Leonardo, sottoponendo a sequestro 88 prodotti cosmetici contenenti una sostanza dichiarata nociva per la salute ed esposti in vendita in un esercizio commerciale gestito da un cittadino di nazionalità cinese. Fonte video: Guardia di Finanza COL5//trl/mca2