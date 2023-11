Parità di Genere, Lombardia: 500 aziende stanno per certificarsi

MILANO (ITALPRESS) - Il numero di aziende che in Lombardia è impegnato per ottenere la "Certificazione di parità di genere" ha superato le 500. Lo ha detto Simona Tironi, Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro, Regione Lombardia, durante l’evento "La parità di genere come leva per migliorare la competitività aziendale", organizzato da Danone Italia. f03/mgg/gtr