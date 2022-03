Parità di genere, da Ford Italia l’iniziativa “The W Track”

In partnership con l'Autodromo Nazionale Monza e Assetto Corsa, Ford Italia ha realizzato un tracciato speciale, inserendo le curve che costituiscono la parola “Woman”, per dimostrare quanto sia più complesso e difficile il percorso che una donna deve compiere per raggiungere i suoi obiettivi. bla/abr/red