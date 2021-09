Parità, Bonetti: “Strategia nazionale straordinario passo in avanti”

“La prima strategia nazionale per la parità è un passo in avanti straordinario per la concretizzazione di un obiettivo che è prioritario per il Governo”. Lo dice la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a margine di un dibattito alla festa nazionale dell’Unità a Bologna. (Cin/Agenzia Italpress) cin/tvi/gtr