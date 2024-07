ROMA (ITALPRESS) – Su proposta del commissario tecnico Alessandro Campagna, la Federazione Italiana Nuoto ha comunicato la selezione nazionale di pallanuoto maschile che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, in programma all’Aquatics Centre e all’Arena La Dèfense dal 28 luglio all’11 agosto. L’Italia sarà rappresentata da Tommaso Gianazza, esordiente in grandi competizioni, e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Edoardo Di Somma (Ferencvaros). Arbitri al seguito Alessia Ferrari e Raffaele Colombo. L’Italia ha conquistato 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi nella storia della pallanuoto ai Giochi che comincia da Parigi 1900. Il Settebello vice campione del mondo, bronzo europeo in carica, debutterà contro gli Stati Uniti domenica 28 luglio alle 15:00.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

