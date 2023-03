ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato regionale di controllo contabile, presieduto da Eleonora Mattia (Pd), nella sua prima seduta della XII legislatura, ha espresso parere favorevole all’unanimità ai Bilanci di previsione degli enti e degli organismi strumentali della Regione, ai sensi dell’art. 49, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.

Nella sua introduzione, la presidente ha comunicato che tutti gli enti e gli organismi strumentali della Regione hanno trasmesso i provvedimenti contabili alla Direzione Bilancio della Regione che, dopo i controlli, ha inviato gli stessi al Collegio dei revisori dei conti. Essendo pervenuti durante l’esercizio provvisorio, i documenti esaminati dalla struttura di supporto al Co.re.co.co. restano in attesa dell’approvazione della manovra finanziaria 2023-2025 da parte del Consiglio regionale, che avverrà nelle prossime ore. L’unica nota critica segnalata riguarda l’inadempimento da parte dell’Irvit, l’Istituto regionale per le ville Tuscolane, che non ha provveduto alla trasmissione del bilancio. Secondo la relazione inviata dall’ente, più volte richiamato e oggetto di raccomandazioni, l’inadempienza è dovuta a “motivi contingenti e una strutturale carenza organizzativa”, come riferito dalla presidente Mattia nel corso della seduta del Comitato.

Per quanto riguarda l’Arsial, invece, la documentazione è stata trasmessa dopo l’approvazione in Giunta del bilancio, per cui l’assessore regionale Giancarlo Righini ha annunciato un emendamento in aula per l’aggiornamento del Bilancio regionale.

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: Nazzareno Neri (Udc), Cosmo Mitrano (FI) e Marietta Tidei (Azione-Italia viva).

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).