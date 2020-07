MILANO (ITALPRESS) – Gianfranco Parati, direttore scientifico dell’Auxologico e professore ordinario di medicina cardiovascolare all’Università di Milano-Bicocca è stato eletto Chairman che, di fatto, in seguito assumerà l’incarico di presidente della più importante società cardiologica al mondo: La European Society of Cardiology (ESC). Si tratta di un riconoscimento davvero esaltante per tutta la medicina italiana che, sia nel periodo dell’emergenza Covid che nel periodo attuale, continua a raccogliere i frutti internazionali di un impegno costante e di grande qualità scientifica.

“L’elezione è come “Chairman elect” cioè come Presidente che entri in carica tra due anni ma che già operi a tutti gli effetti come vice-presidente per il periodo 2020-2022 – spiega Parati -. Quindi sarò coinvolto per 4 anni in questa leadership. Mio compito sarà coordinare e promuovere la lotta all’ipertensione arteriosa, gli studi sui suoi meccanismi, sulla sua diagnosi (tecniche di misurazione della pressione) e sulla sua terapia, la riduzione del rischio cardiovascolare e la prevenzione degli eventi in ambito cardiologico. Il tutto in collaborazione e all’interno del Board di direzione dei vari enti che costituiscono la European Society of Cardiology”.

“E’ un compito impegnativo, che si inserisce tuttavia in un percorso internazionale in cui sono molto attivo da anni, prima come coordinatore dei gruppi di studio della European Society of Hypertension e ora come Secretary General della World Hypertension League – prosegue -. In questo compito sarò assistito da miei validi collaboratori dell’Auxologico di cui sono direttore scientifico. Per me è un grande onore che accetto con spirito di servizio verso questa grande Società Internazionale e verso i nostri pazienti cardiologici e ipertesi. E’ motivo di prestigio e di riconoscimento anche per la cardiologia italiana che ha visto quest’anno altri suoi eccellenti membri eletti in diverse funzioni”.

