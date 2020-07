Al Centro di Preparazione olimpica CONI di Tirrenia si è concluso l’allenamento collegiale della Nazionale azzurra di scherma paralimpica. E’ stato il primo raduno degli azzurri dopo la lunga pausa forzata dettata dalla pandemia legata alla diffusione di Covid-19. Nella giornata conclusiva del collegiale, ad incontrare gli azzurri è stato il Vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. “Sono qui a portarvi il saluto di tutto il mondo della scherma – ha esordito Azzi -. Con questo vostro ritiro, si completa il quadro degli allenamenti di ripresa di tutte le Nazionali. Sono state occasioni che, al di là del valore prettamente tecnico, sono state assai simboliche. Vedervi tornare in pedana, allenarvi, fare lezione, stare insieme, ispira fiducia ed infonde ottimismo a tutto il nostro movimento, in vista della piena ripresa e dell’inizio della nuova stagione “di transizione” 2020-2021″.

Il Vicepresidente federale ha poi illustrato agli azzurri le nuove disposizioni agonistiche per l’attività nazionale e l’organizzazione del calendario paralimpico nazionale per la stagione 2020-2021, nel quale si innesteranno gli appuntamenti internazionali ancora da programmare e che avranno come orizzonte i Giochi Paralimpici Tokyo2021. “Sarà una stagione anomala ed unica – ha affermato Paolo Azzi – ma il nostro impegno, sin da adesso, è quello di organizzare il calendario di allenamenti ed appuntamenti agonistici, al fine di non farvi mai venire meno gli stimoli forti, permettendovi così di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento paralimpico in Giappone. Ci sono tante incognite ma una solida certezza: la Federazione è stata, è e continuerà ad essere al vostro fianco ed a supportarvi in ogni vostra esigenza”.

