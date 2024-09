PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono molto contenta di essere qui, credo sia straordinario avere l’occasione di ringraziare questi atleti che ci stanno dando delle soddisfazioni straordinarie e sono un grande insegnamento per tutti gli italiani, perchè raccontano una cosa molto bella, che i più grandi limiti alla fine sono soprattutto nella nostra testa. Se abbiamo la forza di superarli possiamo scoprire cose che non avremmo immaginato”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata a Casa Italia a Parigi in occasione dei Giochi Paralimpici. Ad accoglierla il presidente del Cip Luca Pancalli, il Capo Missione Juri Stara e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. “Mi piace molto lo slogan scelto dal Cip, ringrazio il presidente Luca Pancalli: ‘Physique du rolè è una provocazione molto intelligente. E penso che questi ragazzi che ci stanno regalando un sacco di medaglie, per i quali tutta l’Italia sta tifando, meritino di avere le istituzioni al loro fianco. E’ già stato qui il Presidente Mattarella, c’è il ministro Abodi, ma è una grande emozione per me avere l’occasione, anche se in velocità, di venirli a salutare personalmente”.

