TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Con la cerimonia d’apertura allo stadio nazionale di Tokyo senza pubblico, prende il via la 16a edizione dei Giochi Paralimpici.

Ad aprire la parata delle 162 delegazioni presenti e’ stato il team dei rifugiati con la bandiera tenuta alta dal nuotatore afghano Abbas Karimi, segnale forte da tutto il mondo paralimpico in questo momento di crisi mondiale. Poco dopo e’ entrata anche la bandiera afghana, portata da un volontario.

La squadra azzurra è comparsa all’interno dello stadio guidata dai portabandiera Bebe Vio e Federico Morlacchi: come gia’ accaduto per le Olimpiadi, e’ la prima volta con due alfieri per l’Italia, che ha aderito alla novita’ permessa dal Cio.

