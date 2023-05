ROMA (ITALPRESS) – “È un grande onore per me…”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, a Papa Francesco, nel corso dell’incontro in Vaticano durato circa 40 minuti. “La ringrazio per questa visita”, la risposta del Pontefice.

“Il Papa – informa una nota vaticana – ha assicurato la sua preghiera costante, testimoniata dai suoi tanti appelli pubblici e dall’invocazione continua al Signore per la pace, fin dal febbraio dello scorso anno. Entrambi hanno convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione. Il Papa ha sottolineato in particolare la necessità urgente di ‘gesti di umanità’ nei confronti delle persone più fragili, vittime innocenti del conflitto”.

Il Papa ha donato a Zelensky un’opera in bronzo raffigurante un ramoscello d’olivo, simbolo di pace. Insieme a questo il Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2023, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV, il volume “Un’Enciclica sulla pace in Ucraina” che raccoglie la maggior parte degli interventi pubblici del Pontefice sulla guerra in Ucraina. Da Zelensky al Papa un’opera d’arte ricavata da una piastra antiproiettile e un quadro intitolato Perdita, sull’uccisione dei bambini durante il conflitto.

