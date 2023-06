ROMA (ITALPRESS) – “Fate sempre tesoro delle vostre radici, non tanto per trasformarle in un blasone o in un baluardo da difendere, quanto piuttosto come di una ricchezza da condividere. La terra si lavora insieme, si lavora per tutti e si lavora in pace; con la guerra, l’egoismo e la divisione si riesce solo a devastarla, come purtroppo stiamo vedendo in tante parti del mondo e in modi diversi. Amare le vostre radici sia dunque per voi amare il Vangelo di Gesù e amare come Gesù ha amato nel Vangelo. Questo vi insegna la vostra storia di terra e di Chiesa”. Così Papa Francesco ricevendo in udienza i pellegrini da Concesio e da Sotto il Monte, in occasione del 60mo della morte di Giovanni XXIII e dell’elezione di Paolo VI. “E dalle vostre radici viene la linfa per andare avanti, per crescere, e anche per dare una storia e un senso della vita ai vostri figli e ai vostri nipoti. Amate le vostre radici, non staccate l’albero dalle radici: non darà frutto. Cercate di progredire sempre in armonia con le vostre radici, in sintonia con le vostre radici”, ha aggiunto il Santo Padre.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

