ROMA (ITALPRESS) – E’ stata riaperta stamane alle 7 la Basilica di San Pietro dopo la ritardata chiusura della scorsa notte (alle 5.30). E’ ripreso il flusso di persone per portare l’ultimo saluto a Papa Francesco le cui spoglie sono state traslate nella Basilica Vaticana.

Ieri la seconda Congregazione dei Cardinali

Mercoledì pomeriggio, alle 17:00, si è svolta nell’Aula Nuova del Sinodo, la seconda Congregazione generale dei Cardinali, alla presenza di circa cento Cardinali (103). L’incontro si è aperto con la preghiera Veni, Sancte Spiritus, seguita da un momento di preghiera in suffragio del Santo Padre Francesco. Nel corso della Congregazione ha avuto luogo il giuramento dei Cardinali che non lo avevano ancora prestato, secondo quanto previsto dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis. È stato inoltre approvato il programma relativo ai Novendiali, come già reso pubblico. La riunione si è conclusa alle ore 18:30.

La prossima Congregazione è prevista per giovedì 24 aprile, alle ore 9:00. Fino a sabato, ogni giorno alle ore 21:00, si terrà un Rosario per il Santo Padre Francesco presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Secondo quanto riferito dalle autorità competenti, tra le ore 11:00 e le 19:30 di mercoledì sono stati quasi 20.000 i fedeli che si sono recati a rendere omaggio al Santo Padre Francesco. Inoltre, sono oltre 2200 i giornalisti e operatori media accreditati per gli eventi di questi giorni.

Il programma dei novendiali

Secondo un’antica consuetudine, per nove giorni consecutivi si svolgono particolari celebrazioni dell’Eucaristia in suffragio del Romano Pontefice defunto, a partire dalla Messa esequiale. Tali celebrazioni sono aperte a tutti. Esse, tuttavia, prevedono, ogni giorno, la partecipazione di un gruppo diverso, tenuto conto dei suoi legami con il Romano Pontefice. Questa varietà di assemblee mostra, in un certo modo, sia l’ambito del ministero del supremo Pastore sia l’universalità della Chiesa di Roma (cf. Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, nn. 124-125).

La Messa esequiale del Romano Pontefice Francesco, il primo giorno dei Novendiali, avrà luogo il 26 aprile 2025 alle ore 10.00 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Nei giorni successivi continueranno le celebrazioni dei Novendiali in suffragio del Papa defunto.

