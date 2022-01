ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco ha ricevuto in udienza il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e successivamente il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Un incontro davvero emozionante quello di oggi con Papa Francesco. E’ stato un piacere e un onore condividere con lui il piano freddo che abbiamo messo in atto per l’accoglienza dei senza dimora, aumentando i posti letto a disposizione, in modo diffuso, in diversi municipi di Roma. Abbiamo inoltre parlato dell’importanza del lavoro e della sua tutela in un momento difficile come quello che stiamo vivendo: ognuno deve fare la sua parte per garantire la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori”. Commenta in un post su Facebook, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Condividiamo l’esigenza di uno sviluppo in chiave sostenibile della finanza con un approccio più vicino alle persone, all’ambiente e alla solidarietà.

Ringrazio il Santo Padre per le sue parole di incoraggiamento e per il suo impegno costante dalla parte dei più fragili, con cui ci mostra la strada da percorrere per una società più giusta ed accogliente”, conclude.

“Oggi in udienza privata con Papa Francesco. Una bellissima occasione di riflessione sulla forza del suo messaggio del primo gennaio e richiamo alle nostre responsabilità: impegni per il lavoro, l’istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche e garantire il sostegno alle persone indigenti. Ancora grazie, faremo di tutto per essere coerenti”.

Commenta su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

(ITALPRESS).

(ITALPRESS).