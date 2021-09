LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Papa Francesco ha confermato di voler ancora fare una visita pastorale a Malta nel prossimo futuro. Durante un’intervista a Radio COPE, l’emittente radiofonica della Conferenza Episcopale Spagnola, Papa Francesco ha dichiarato: “La mia scelta finora di viaggiare in Europa riguarda i paesi piccoli. Prima è stata l’Albania e poi tutti i paesi piccoli. Ora in programma c’è la Slovacchia, poi Cipro, Grecia e Malta”.

Si prevede che il Santo Padre visiterà le due isole del Mediterraneo dopo aver visitato Glasgow a novembre dove parteciperà alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Il presidente di Malta George Vella ha confermato che c’è stato un contatto tra il suo ufficio e il Vaticano. “Quello che sappiamo è che il Papa è interessato a una visita, al 99% andrà a Cipro. Non possiamo escludere nulla”,ha spiegato. Le date saranno annunciate una volta che ci sarà un accordo.

(ITALPRESS).