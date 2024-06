PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si qualifica per le semifinali al Roland Garros femminile. La 28enne tennista toscana, n.15 del ranking e 12 del seeding, ha battuto nei quarti per 6-1 4-6 6-4, dopo oltre due ore di lotta, la kazaka Elena Rybakina, n.4 Wta e del tabellone. “E’ una sensazione incredibile, è stato un match durissimo – ha spiegato Paolini a caldo – Ero troppo emozionata nel secondo set, mi sono detta che lei era una grande campionessa e che poteva succedere, per cui sono rimasta concentrata e a combattere su ogni palla. Questa è stata la chiave e ora sono qui”. Per un posto in finale l’azzurra, che dalla prossima settimana sbarcherà nella top 10 Wta, se la vedrà con la vincente del match tra la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 della classifica mondiale e del torneo, e la russa Mirra Andreeva.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

