Pancalli “Paralimpiadi con risultati straordinari, non era facile”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "È stata una Paralimpiade straordinaria, perché il risultato è stato straordinario in termini di numero di medaglie, e non era assolutamente semplice superare Tokyo, e anche per il posizionamento del medagliere che conferma evidentemente un percorso positivo, intraprendente e determinato del mondo paralimpico insieme alle federazioni, agli atleti, ai loro staff tecnici, ai gruppi sportivi di base civili ma anche ai corpi dello Stato e al gruppo Paralimpiadi Difesa. Siamo soddisfatti, molto soddisfatti". Lo ha detto il presidente del Cip Luca Pancalli, tracciando un bilancio dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Il numero uno del Cip si è commosso nel corso della celebrazione finale a Casa Italia con gli atleti medagliati. "L'emozione per chi vive epidermicamente questo movimento è inevitabile. Io lo vivo da tanti anni, prima da atleta, e non riesco a non vedere in ciascuno di loro quello che eravamo noi tanti anni fa. E poi parte c'è anche un pizzico di consapevolezza e, permettetemi ogni tanto anche di orgoglio, non personale ma con tutta la squadra, nel verificare la dignità che siamo riusciti a dare a questo movimento, anche se certamente possiamo sempre migliorarci". srp/gm