ROMA (ITALPRESS) – “Per l’ennesima volta, dimostriamo con fatti concreti il percorso che vogliamo compiere nelle nostre strategie di sviluppo. Nascono questi campus estivi dedicati a bimbi e ragazzi, una fascia d’età particolarmente delicata, per dare una risposta sempre più concreta a una domanda di offerta sportiva che proviene dalla base ed è crescente”. Lo ha dichiarato Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, durante la conferenza stampa di presentazione dei campus estivi paralimpici che cominceranno dal 13 giugno. “L’obiettivo è allargare la base dei praticanti, non solo grazie anche ai risultati dei nostri campioni – ha aggiunto il numero uno del CIP – e il Paese deve dare risposte. Dal punto di vista politico non ci sono solamente barriere strutturali per gli impianti ma anche economiche. Tutti i ragazzi, infatti, parteciperanno a titolo gratuito”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

