ROMA (ITALPRESS) – Un 2023 decisamente positivo, un 2024 da guardare con ottimismo in vista della sfida delle Paralimpiadi di Parigi. Il bilancio del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli è “positivo sotto diversi profili. Sicuramente quello tecnico agonistico, perchè abbiamo conquistato, grazie al lavoro delle nostre Federazioni sportive riconosciute, più di 300 medaglie tra competizioni iridate e continentali che ci fanno ben sperare per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Ma nello stesso tempo anche per tutto quello che si è riusciti a coltivare avendo come focus la promozione della pratica sportiva tra ragazzi e ragazze, bambini e bambine disabili nel nostro Paese” ha detto all’Italpress. Grazie ai campus di avviamento a livello nazionale, e quelli organizzati a livello territoriale “di più di 1000 persone che hanno avuto la possibilità di provare un’attività sportiva, e di queste la maggior parte ha proseguito tesserandosi con una Federazione attraverso le proprie società sportive. Sono risultati importanti ai quali si aggiunge il coinvolgimento della scuola e dell’Università, con la quale stima lavorando in maniera molto efficace”, ha detto ancora Pancalli. Risultati importanti, dunque, consacrati anche dal grande successo del “Festival della Cultura Paralimpica, quest’anno nobilitato dalla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella”. Un 2023 che rende Pancalli “moderatamente soddisfatto, non perchè non voglio essere totalmente soddisfatto, ma perchè sono abituato a pensare a quello che c’è ancora da fare che è tanto”. Nel 2024 occhi puntati sulle Paralimpiadi di Parigi, appuntamento che per la prima volta sarà interamente trasmesso da Rai2. “Passare da RaiSport alla rete generalista, soprattutto in occasione della Paralimpiade europea, senza fuso orario, significa tanto. Consentirà di seguire i nostri atleti come meritano, ma soprattutto una più ampia diffusione tra le famiglie italiane, quelle che noi vogliamo ‘contagiarè virtuosamente”. In merito ai risultati, infine, “mi aspetto la conferma da parte di tante discipline, ma sono convinto che avremo anche delle sorprese perchè tutte le Federazioni stanno lavorando egregiamente”.

