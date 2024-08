PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Gli ultimi passi in questa incresciosa vicenda sono che abbiamo fatto ricorso ieri sera, alle 20, al Tas, il Tribunale dello Sport. Stanotte ci è giunta un’ulteriore nota della World Acquatics, che dice esattamente che vedendo i filmati Condemi non ha fatto gioco violento. Ed ecco perchè non gli viene data una giornata di squalifica oltre alle sanzioni che aveva già subito in partita. Questo significa che se non era un atto violento, perchè ha toccato la faccia dell’avversario solo tirando la palla in porta e con un gesto involontario, allora vuol dire che la partita va rifatta”. Così Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, interpellato nella mixed zone della 10km sul caso riguardante l’eliminazione del Settebello e la contestata espulsione di Condemi. Dopo essersi vista respingere il ricorso d’urgenza, l’Italia si è mossa col Tas, ma le speranze sono minime: “Direi quasi nulle. Faremo il possibile per tutelare la squadra e i ragazzi – prosegue Barelli -, che hanno vissuto una grande ingiustizia. Il Tas ha deciso che il nostro ricorso è ricevibile, da qui a decidere in nostro favore ce ne passa. I tempi sono stretti, ma l’errore dell’arbitro è evidente. Quantomeno ci aspettiamo, dopo la nota della World Acquatis, che questo comparto arbitrale venga allontanato dalle Olimpiadi”.

