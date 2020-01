Palermo ricorda Piersanti Mattarella

Palermo ricorda Piersanti Mattarella, il presidente della Regione Siciliana ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980. Stamani, nel quarantennale della morte, si e' svolta una cerimonia in via Liberta', nel luogo dell'omicidio. Oltre ai familiari di Mattarella, erano presenti tra gli altri il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il questore Renato Cortese. mra/sat/red