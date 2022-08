Palermo ricorda il medico Paolo Giaccone, ucciso dalla mafia

Palermo ricorda Paolo Giaccone, il medico legale ucciso l'11 agosto del 1982 dalla mano della mafia per aver detto "no" alla richiesta di un boss di falsificare un referto. Nel 40esimo anniversario dal suo assassinio, nei viali del Policlinico, che ora porta il suo nome, davanti al cippo posto in sua memoria si è tenuta una cerimonia. Presente, tra gli altri, il rettore dell'Ateneo, Massimo Midiri.