Palermo, Orlando annuncia un ‘commissario’ per i cimiteri

"Proporro' in giunta il nome di Gabriele Marchese come dirigente responsabile dei servizi cimiteriali". Cosi' il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in merito all'indagine giudiziaria sulla presunta compravendita illegale di loculi che vede coinvolti anche alcuni dipendenti. mra/fsc/red