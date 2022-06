Palermo, Musumeci “Da domani lavorare per centrodestra unito”

La vittoria di Lagalla "è una grande soddisfazione soprattutto per chi come me lo ha chiamato a fare parte del suo governo. Il centrodestra unito vince, questo stessa impostazione la dobbiamo garantire anche per le prossime regionali". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, commentando il voto di Palermo. trl/gsl