Palermo, le tremende immagini dell’incidente di Viale Regione

Un video diventato virale sulle chat di Whatsapp mostra la dinamica del grave incidente stradale avvenuto in viale Regione Siciliana, a Palermo, che ha provocato la morte di due ragazze di 20 e 21 anni e diversi feriti. Le due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che per cause da accertare ha invaso l'altra carreggiata, colpendo uno scooter e un van. mra/sat/mrv