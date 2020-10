PALERMO (ITALPRESS) – Consegnati questa mattina a Palermo i lavori per l’appalto per il rifacimento delle sedi stradali e dell’impianto di pubblica illuminazione e dei servizi della zona industriale di Brancaccio. Coinvolte nei lavori 11 strade per un importo di 2,2 milioni di euro. Al termine del lavori ci saranno 200 nuovi punti luce, 300 nuove caditoie, saranno rifatte più di 6 km di rete stradale, una rotonda, 16 incroci. Da trent’anni la zona non è interessata da un intervento infrastrutturale complesso e, ad oggi, sono cinque i lampioni accesi. “Intervento che abbiamo ritenuto unitario per la città di Palermo, con la zona industriale di Brancaccio che rappresenta il cuore pulsante di una parte della città” ha detto Gaetano Collura direttore generale di Irsap.

“Più che una riqualificazione parlerei di un ritorno al decoro per una zona della città di Palermo che non è solo industriale urbana” ha aggiunto Alessandro Albanese presidente della camera di commercio di Palermo ed Enna.

(ITALPRESS).