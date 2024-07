Palermo, Lagalla “Telecamere e squadre speciali contro gli incendi”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi presentiamo un piano organico coordinato dal Comune che agisce su più linee per la prevenzione degli incendi. Una di queste prevede il controllo attraverso telecamere ottiche e termiche per il monitoraggio delle territorio cittadino nelle giornate di particolare rischio. La seconda riguarda il potenziamento della disponibilità privilegiata per il comune di Palermo delle squadre dei vigili del fuoco con il quale è stata sottoscritta una convenzione. E la terza, infine, il potenziamento della Protezione civile con ulteriori squadre che opererà anche per determinare, insieme alla polizia municipale, blocchi di accesso ad aree a rischio, nei giorni di allerta, come Monte Pellegrino". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, durante la presentazione del "Piano prevenzione antincendi" del Comune, nella sala del comando della polizia municipale di via La Malfa. col3/gtr