Palermo, Lagalla “Data certa per riapertura tratto di Viale Regione”

"La sintonia con la Regione e il superamento delle difficoltà che si sono determinate nel tempo hanno consentito oggi di poter fissare tempi certi, vale a dire 45 giorni richiesti dall'impresa per la gittata di cemento e per mettere in sicurezza l'area assolvendo a tutte le prove di carico". Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine del sopralluogo al cantiere di Viale Regione Siciliana. xd7/pc/red