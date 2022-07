PALERMO (ITALPRESS) – Sarà Nuria Parrizas Diaz l’avversaria di Jasmine Paolini nei quarti dei 33esimi “Palermo Ladies Open”, Wta 250 con 251.750 dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Country Time Club. La spagnola, ottava testa di serie, ha sconfitto per 6-2 6-4 l’austriaca Julia Grabher: ora la Paolini, che si è aggiudicata l’unico precedente, nel 2014 a Imola.

Fuori invece Yulia Putintseva, seconda forza del tabellone, battuta 6-3 6-4 da Diane Parry. Alla terza vittoria in carriera contro una top 50, giocherà per la prima volta i quarti di finale di un torneo del circuito. Si troverà di fronte la rumena Irina Camelia Begu, numero 6 del seeding. “Mi aspettavo di giocare bene, ma non di dominare – ha spiegato Parry al termine dell’incontro – sono molto contenta. Cerco sempre di stare calma e tranquilla, specialmente nei punti cruciali come accaduto nell’ultimo game del match quando ho annullato palle break. Questa vittoria un messaggio per le avversarie? Penso partita dopo partita, intanto sono contenta di essere nei quarti di finale”.

Domani, dalle ore 15.30 alle ore 20, in prossimità dell’ingresso spettatori (Viale dell’Olimpo 5), ci sarà un’autoemoteca dell’Associazione donatori di sangue Thalassa per dare la possibilità, a chi lo desidera, di donare il sangue. L’estate è, storicamente, un momento di emergenza e quest’anno, a causa del covid, lo è ancor di più. I donatori dovranno essere maggiorenni, in buona salute, devono pesare non meno di 50 kg e, per l’occasione, dovranno consumare un pranzo leggero, privo di grassi, entro le ore 13. Chi donerà il sangue, riceverà gratuitamente un biglietto per assistere agli incontri di giornata dei Palermo Ladies Open.

– foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).

