Palermo, Ferrandelli “Un progetto per immobili di assegnatari fragili”

PALERMO (ITALPRESS) - “Quando avviene l’assegnazione non tutti i cittadini hanno la possibilità di imbiancare le pareti, revisionare gli impianti elettrici e idraulici, liberare l’appartamento dagli eventuali effetti personali dei precedenti inquilini e mettersi in condizioni di immediata abitabilità. Generalmente chi ha una condizione di fragilità economica non ha gli strumenti adeguati per ricorrere alle maestranze: abbiamo presentato il caso uno di questa sperimentazione e con poche centinaia di euro siamo riusciti a ridare dignità a un immobile”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche abitative del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli presentando il progetto "Facciamo casa" per la ristruttirazione di immobili destinati ad assegnatari fragili. xd8/pc/gtr