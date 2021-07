Palermo, blitz antimafia con 8 arresti a Tommaso Natale

I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di 8 indagati (7 in carcere e 1 ai domiciliari), ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate, danneggiamento. mgg/