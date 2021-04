Palermo, a Villa Zito i vaccini per i senzatetto

Un luogo di arte deve e può diventare anche luogo di ritorno alla vita nel nome dell'inclusione sociale. Succede a Villa Zito, a Palermo, che, in attesa di riaprire al pubblico, si è trasformato in un Centro vaccinale dedicato a chi vive per strada e ha più di 60 anni. mra/abr/trg