“Regione Lombardia è a conoscenza dei ritardi intercorsi nella realizzazione dell’opera e sta operando insieme al Comune affinché possa essere terminata il più celermente possibile, considerato l’importanza che il Palasport riveste per le Società sportive del territorio, per le scuole ed i cittadini in genere, anche attraverso l’aggiornamento della tempistica stabilita dall’Accordo di programma, condivisa a fine 2017”. Lo ha detto l’Assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi, che questa mattina nel corso della Commissione Cultura, Ricerca e Innovazione, Sport, Comunicazione, presieduta dal Consigliere Curzio Trezzani (Lega), ha risposto a una interrogazione presentata dalla Consigliera Antonella Forattini (PD), relativa al contributo per Accordo di programma per la riparazione e adeguamento sismico del Palasport Farina di Viadana (Mantova). L’esponente della Giunta Fontana ha informato che “in merito all’invio agli uffici regionali competenti dei documenti che attestano i ritardi ed irregolarità in merito alla costruzione del Palazzetto, a parte gli articoli sulla stampa locale disponibili in rete, ad oggi non risulta pervenuta alcuna comunicazione a Regione Lombardia da parte del Direttore dei Lavori”.

Quanto ai fondi stanziati, invece, è stato fatto sapere che, secondo quanto stabilito dall’Accordo di programma, Palazzo Lombardia “ha già erogato al Comune di Viadana 200.000 euro all’avvio dei lavori, ed erogherà la seconda quota di contributo (altri 200.000 euro), 50% a saldo, solo a seguito della conclusione dei lavori, presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e agibilità della struttura”. Rispetto alle tempistiche, Cambiaghi ha ricordato che nell’ultima riunione del Collegio di vigilanza dell’Adp, tenutosi a dicembre 2019, “sono state illustrate le attività svolte e la nuova tempistica per il completamento dell’opera: fine lavori prevista per il 30/08/2020; collaudi, rendicontazioni ed agibilità della nuova Palestra entro fine 2020”. Nella sua replica, la Consigliera Dem, si è augurata “che i ritardi possano essere finalmente terminati. Verificheremo anche noi – ha detto – che quanto verrà fatto da qui al 20 di agosto, venga svolto secondo tutti i crismi e in base al contratto che l’azienda è comunque tenuta a rispettare”.

(ITALPRESS).